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Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı - Son Dakika

Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı

01.09.2021 14:54

Ülkemizde çıkan orman yangınlarına dikkat çekmek isteyen bir çift, oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı. Toplamda 200 fide dağıtan çift, bu davranışı ile gönülleri fethetti. Sünnet düğününe gelen misafirler durumdan çok memnun olup çifte teşekkür etti.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları sonucu binlerce ağaç yok oldu. Kimi vatandaşlar ağaçlandırma çalışmaları için kampanyalar başlatırken kimileri de farklı fikirler üretmeye devam ediyor.

"AĞAÇLARIMIZI KORUYALIM"

Mehtap Abak ve Ömer Faruk Abak çifti oğulları Ömür Musab Abak'ın sünnet düğününde misafirlere çam fidesi dağıttı. Şeker, magnet gibi çeşitli hediyeler yerine 200 adet fidenin dağıtılması misafirlerce de oldukça beğeni ve takdir topladı. Çift, toprağa faydalı bir şey dağıtmak istediklerini söyleyerek, "Doğamızı ağaçlarımızı koruyalım" dedi.

Orman yangınları için farkındalık yaratmak isteyen çift, oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı

200 ÇAM FİDESİ DAĞITILDI

Ömür Musab Abak'ın annesi Mehtap Abak, "Bildiğiniz gibi sünnet düğününde misafirlere hediyelik ürünler takdim ediliyor. Ama biz bunları gereksiz masrafın dışından toprağa yarar bir şey olsun istedik. Geçtiğimiz günlerde de orman yangınları olduğundan dolayı gelen misafirlerimize çam fidesi hediye etmeyi düşündük. Gerek bir pileksi gerek bir magnet yerine biz çam fidesi vermeyi uygun gördük. 200 adet çam fidesi hediyemiz var. Misafirlerimiz bu durum karşısında çok şaşırdılar. Çünkü düğünlerde genellikle magnet resim gibi şeyler dağıtıldığından dolayı insanlar tarafından da çok büyük beğeni topladık" dedi.

Orman yangınları için farkındalık yaratmak isteyen çift, oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı

"AĞAÇLARIMIZI KORUYALIM"

Ömür Musab Abak'ın babası Ömer Faruk Abak ise, "Sünnet düğünümüz var. Hediyelik dağıtmak amacıyla yaptığımız şeyler yerine biz çam fidesi dağıtmayı uygun gördük. Ülkemizdeki orman yangınlarından ve son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerden ötürü biz böyle bir şey düşündük. Herkese de tavsiye ediyoruz. Doğamızı ağaçlarımızı koruyalım" ifadelerini kullandı.

Orman yangınları için farkındalık yaratmak isteyen çift, oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı

MİSAFİRLER TEŞEKKÜR ETTİ

Düğüne gelen misafirlerden Abdullah Söyler, "Ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte orman yangınlarında eniştemizin ve baldızımızın böyle duyarlı bir davranış göstermesi gerçekten güzel oldu. Bu ince davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Orman yangınları için farkındalık yaratmak isteyen çift, oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı
Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı

Orman Yangınları, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı - Son Dakika


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