Çift Sürdüğü Traktörün Altında Can Verdi
56 dakika önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Olay, bugün İmamköy Mahallesi Ilıca
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İmamköy'de yasayan 54 yaşındaki Tezcan Barış, köye yakın arazide traktör ile çift sürerken, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:52 Kaynak: İHA
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