Son Dakika Haberleri: Çift Sürdüğü Traktörün Altında Can Verdi

Çift Sürdüğü Traktörün Altında Can Verdi

56 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Çift Sürdüğü Traktörün Altında Can Verdi, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün İmamköy Mahallesi Ilıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İmamköy'de yasayan 54 yaşındaki Tezcan Barış, köye yakın arazide traktör ile çift sürerken, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:52 Kaynak: İHA

Ilıca, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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