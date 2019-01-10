Çiftçi 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü Kutladı
14 dakika önce
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili yayımladığı mesajında, topluma doğru ve tarafsız haber aktaran gazetecilerin büyük önem arz ettiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
ile ilgili yayımladığı mesajında, topluma doğru ve tarafsız haber aktaran gazetecilerin büyük önem arz ettiğini söyledi. Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında, "Toplumların değişmez kaidesi olan, demokrasilerde çok önemli bir yere sahip olan gazetecilik mesleğini icra eden tüm gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü en içten duygularımla kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.
Gazetecilerin, yılın 365 günü doğru ve objektif bilgiyi kamuoyuna aktardıklarını belirten Çiftçi, "Gece gündüz demeden çalışan gazetecilerimiz bizim en yakın ve en değerli mesai arkadaşlarımızdır. Toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir. Zor şartlar altında doğru bilgiyi kamuoyuna aktaran gazeteci arkadaşlarımız bizim için en kutsal görevlerden birini üstlenmişlerdir. Özellikle yerelde görev yapan gazetecilerimize, şehrimizin tanıtımında ve şehre değer sağlayıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür eder, bizim için ortak aklın değişmez unsurları olduklarını hatırlatmak isterim. Bizler de onların bu çabalarının her zaman yanında olduk ve olacağız. Her koşulda işlerini layığıyla yerine getirmeye çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:30 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor
Yavru Kedileri Yemeye Hazırlanan Piton, Son Anda Engellendi
Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu
Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor