Çiftçi 2020 yılında üretime ağırlık verecek

Eskişehir Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, kredi kullanan çiftçilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkanının sağlanması üzerine, çiftçinin üretime ağırlık vereceğini belirtti.



Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden yaptığı açıklamada, yapılandırmanın çiftçiye rahat bir nefes aldıracağını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi kullanan üreticilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkanının sağlanacağını açıklaması, 2019 yılında bu afetlerden etkilenen Seyitgazi çiftçimizi mutlu etmiştir. Olumsuzluklarla geçen 2019 yılından sonra yeni yıl ile beraber önce faizlerin düşürülmesi, akabinde borçların yapılandırılacağı açıklamasının yapılması üreticilerimizi yeniden umutlandırmıştır. Bakanımızın açıklamasını olumlu buluyor, bu yapılandırma müjdesi çiftçiye rahat bir nefes aldıracağı ve üretime olumlu katkı sağlayacağı kanaatini taşıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Çiftçi bu açıklama ile üretime daha ağırlık verecek"



Ayrıca Başkan Erden, yineden yapılandırma ile çiftçinin üretime yöneleceğini söyleyerek, "Üreticilerin kamu bankaları ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılacağını ve faiz oranlarının yüzde 9 olacağı açıklaması zor durumda olan çiftçimiz için umut olmuştur. Faiz oranının yüzde 9 değil de daha aşağı olmasını beklerdik. Yine de çiftçi bu açıklama ile üretime daha ağırlık verecek ve ülke ekonomisi için çalışmalarına devam edecektir. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz adına Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR