Çiftçi 2020 yılında üretime ağırlık verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çiftçi 2020 yılında üretime ağırlık verecek - Son Dakika Ekonomi

Çiftçi 2020 yılında üretime ağırlık verecek

7 saat önce

Eskişehir Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, kredi kullanan çiftçilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkanının sağlanması üzerine, çiftçinin üretime ağırlık vereceğini belirtti.

Çiftçi 2020 yılında üretime ağırlık verecek, System.String[]

Eskişehir Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, kredi kullanan çiftçilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkanının sağlanması üzerine, çiftçinin üretime ağırlık vereceğini belirtti.


Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden yaptığı açıklamada, yapılandırmanın çiftçiye rahat bir nefes aldıracağını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi kullanan üreticilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkanının sağlanacağını açıklaması, 2019 yılında bu afetlerden etkilenen Seyitgazi çiftçimizi mutlu etmiştir. Olumsuzluklarla geçen 2019 yılından sonra yeni yıl ile beraber önce faizlerin düşürülmesi, akabinde borçların yapılandırılacağı açıklamasının yapılması üreticilerimizi yeniden umutlandırmıştır. Bakanımızın açıklamasını olumlu buluyor, bu yapılandırma müjdesi çiftçiye rahat bir nefes aldıracağı ve üretime olumlu katkı sağlayacağı kanaatini taşıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Çiftçi bu açıklama ile üretime daha ağırlık verecek"


Ayrıca Başkan Erden, yineden yapılandırma ile çiftçinin üretime yöneleceğini söyleyerek, "Üreticilerin kamu bankaları ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılacağını ve faiz oranlarının yüzde 9 olacağı açıklaması zor durumda olan çiftçimiz için umut olmuştur. Faiz oranının yüzde 9 değil de daha aşağı olmasını beklerdik. Yine de çiftçi bu açıklama ile üretime daha ağırlık verecek ve ülke ekonomisi için çalışmalarına devam edecektir. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz adına Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi
Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
19:27 Lüks mega yat "Faith" Marmaris'te - Son Dakika Ekonomi
19:09 ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi
18:58 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:56 Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
18:56 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 19:38:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçi 2020 yılında üretime ağırlık verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]