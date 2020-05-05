Çiftçi açıklanan hububat fiyatlarından memnun - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat ve bakliyat fiyatları, Yozgatlı çiftçiyi memnun etti.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 hasat dönemi hububat ve bakliyat fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Açıklanan fiyatların baş fiyat olduğunu aktaran Açıkgöz, "İnşallah taban fiyatlar da bu şekilde yüksek olur. Toprak Mahsulleri Ofisi düşük vasıflı ekmeklik buğdayın tonunu bin 425 liradan alırsa çok iyi. Nohut ve mercimeğin fiyatları da güzel " dedi.

Açıkgöz, çiftçinin en büyük sıkıntısının özellikle İç Anadolu bölgesinde desteklerden tam yararlanamaması olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Köylerimizden fazla göç olduğu için köyde arazi sahiplerinin çoğu il dışında yaşıyor. Köyde az sayıda vatandaşımız çiftçilik yapıyor. Ancak bu çiftçilerimizde kiralama yöntemiyle ekim yaptıkları için devletin verdikleri mazot, gübre ve ürün desteklerinden yararlanamıyor. Çiftçi 3 bin dekar alanda ekim yapıyor ama Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) 350 - 400 dekar çıkıyor. Bu nedenle de ürün kotası düşük oluyor ve desteklerden faydalanamıyor. 60 ton nohut üreten çiftçi ancak 5 ton ürüne destek alabiliyor. Çiftçimiz ürettiği ürünü kanıtlayamıyor."

Açıkgöz, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yetkililere ürünlere verilen fiyattan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah taban fiyat çok düşük gösterilmez ve bu fiyatlardan ürünlerimiz alınır." ifadesini kullandı.