Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı - Son Dakika

Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı

Traktörler ve iş makineleri gelin gibi süslenip köy sokaklarında konvoy oldu

ANTALYA - Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana mahallesinde sünnet düğünü için bu kez traktörler süslendi. Yaklaşık 40 traktörün ve iş makinelerinin eşlik ettiği konvoyda sünnet traktörüne binen 8 yaşındaki Melih Kocakulak, o anları yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesinde yaşayan Volkan ve Emine Kocakulak çifti 8 yaşındaki oğulları Melih Kocakulak'a sürpriz yaparak sünnet düğününde traktör süsleyip, sünnet arabası yaptılar. Ormana Mahallesinde bulunan 85 traktörden 40 traktör, gelin arabası süsler gibi süslenerek ve Türk bayrakları ile donatılarak sünnet konvoyu oluşturdu. Sokakları dolaştıktan sonra İbradı ilçesine giden konvoy turu Ormana Mahallesinde tamamlandı.

Çiftçilik v e hafriyat işi ile uğraşan baba Volkan Kocakulak, eşi Emine Kocakulak ile traktörü çok seven oğulları Melih'e böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek "Mahallede bulunan arkadaşlarımızın traktörlerini gelin arabası gibi süsledik. Hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Ayrıca yöresel bir anı olarak hatırlanmasını istedik. " dediler.

Sünnet olan 8 yaşındaki Melih Kocakulak ise, çok mutlu olduğunu belirtirken, "Babam ve annem traktörlerle sünnet konvoyu yaptı. Traktörleri çok seviyorum. Annem ve babam bana hayatımda unutamayacağım bir gün yaşattı" diye konuştu.

Havadan çekilen traktör konvoyunun görüntüsü de renkli görüntülere sahne oldu.