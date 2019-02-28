Son Dakika Haberleri: Çiftçi," Ak Parti Dava Ve Vefa Partisidir"

Çiftçi," Ak Parti Dava Ve Vefa Partisidir"

37 dakika önce

Cumhur İttifakı ve AK Parti Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, kuruluşundan bugüne görev yapan partisinin yöneticileri ile bir araya gelerek seçim sürecini istişare ediyor.

Çiftçi,

AK Parti'nin Çayırova'da kuruluşundan bugüne görev yapmış yöneticileri ile bir araya gelen ve seçim sürecini istişare eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi," AK Parti bir dava ve vefa partisidir "dedi

Vefaya çok önem veren Bünyamin Çiftçi,bir yandan dernek, işyeri ve ev sohbetlerini sürdürürken diğer taraftan da partisinin kuruluşundan bugüne görev yapan kurucu belde, ilçe yönetim kurulu, kadın, gençlik kolları ve mahalle başkanları ile ayrı ayrı toplantıda bir araya gelerek seçim sürecini değerlendirerek fikir, görüş ve önerilerini dinliyor.

SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

AK Parti çatısı altında birlikte görev yapmaktan ve yol yürümekten onur ve gurur duyduğunu ifade eden Bünyamin Çifçi, girdiği her seçimden zaferle çıkan AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinden de büyük bir zaferle çıkacağına yürekten inandığını belirterek," 31 Mart seçimleri yerel seçimlerden daha öteye bir anlam taşıyor. AK Parti bir dava ve vefa partisidir. Partimize büyük emekleri olan siz değerli dava arkadaşlarımla çalışmaları ve seçim sürecini istişare etmek için bir aradayız" diye konuştu.

EN GÜÇLÜ DESTEK ÇAYIROVA'DAN

Bu yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra yapılacak ilk seçimler olduğunu ifade eden Çiftçi, "AK Partiye verilecek oylar, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması için verilecek oylardır. AK Partiye verilecek oylar, bu ülkede hainlerin 15 Temmuz benzeri bir kalkışmaya ve darbeye cesaret edememesi için ve ipleri başkasının elinde olan, gerek içeride gerek dışarıdaki hainlere dur demek için verilecek oylardır "diye konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:29 Kaynak: Bültenler

Çayırova, AK Parti, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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