Son Dakika Haberleri: Çiftçi "AK Taksi" ile Çayırova Yollarında

Çiftçi "AK Taksi" ile Çayırova Yollarında

55 dakika önce

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, vatandaşları 'AK Taksi"de vatandaşları dinleyecek.

Çiftçi

"AK Taksi Çayırova" 31 Mart yerel seçimlerinde Çayırova yollarında olacak. Yoldan geçen vatandaşları istedikleri adrese ulaştıracak olan AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'da vatandaşları istedikleri adreslere ulaştırırken, vatandaşın istek ve taleplerini dinleyecek.

FİKİRLERİ VE ÖNERİLERİ DİNLEYECEK

Haftanın belirli günleri yolda yürüyen vatandaşları gidecekleri yere bırakacak olan Bünyamin Çiftçi, bu sırada vatandaşlarla sohbet edecek. 31 Mart'a kadar haftanın birkaç günü vatandaşları dinleyeceğini söyleyen AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi," Çayırovalı hemşerilerimizi dinleme ve onlarla sohbet ederek fikir ve önerilerini alacağız. Haftanın 1-2 günü takside vatandaşlarımızla buluşacağım" şeklinde konuştu.

VATANDAŞIMIZLA İSTİŞARE EDECEĞİZ

Belediyeyi Çayırova halkı bile birlikte yöneteceklerini, hizmetleri istişare ile yapacaklarını ifade eden Çiftçi, ortak akılla yöneticilikleri Çayırova'ya değer katacak projelere imza attıklarını kaydetti. Bünyamin Çiftçi, haftanın belirli günlerinde"AK Taksi" ile Çayırova yollarında vatandaşları dinleyip fikir ve önerilerini alacaklarını, dokunmadık insan, çalmadık kapı, girmedik ev bırakmamak için 31 Mart akşamına kadar gece gündüz demeden çalıştıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:08 Kaynak: Bültenler

Çayırova, Güncel
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