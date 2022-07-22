ÇİFTÇİ, ANIZ YANGININDA DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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ÇİFTÇİ, ANIZ YANGININDA DUMANDAN ETKİLENDİ

22.07.2022 15:28

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, anız yangınında dumandan etkilenen çiftçi tedavi altına alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, anız yangınında dumandan etkilenen çiftçi tedavi altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Burmapınar köyünde meydana geldi. Osman Bozkurt'a ait tarlada bulunan anızlar bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına çevredeki çiftçiler de traktörleri ile destek verdi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, müdahale sırasında dumana maruz kalan arazi sahibi Osman Bozkurt, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Osman Bozkurt, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇİFTÇİ, ANIZ YANGININDA DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ÇİFTÇİ, ANIZ YANGININDA DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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