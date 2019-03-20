Son Dakika Haberleri: Çiftçi Apartmanın Çatısından Ölüme Atladı

Çiftçi Apartmanın Çatısından Ölüme Atladı

1 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, çiftçi Mehmet D. (47) bilinmeyen nedenle girdiği bunalım sonucu 4 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

Çiftçi Apartmanın Çatısından Ölüme Atladı, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, çiftçi Mehmet D. (47) bilinmeyen nedenle girdiği bunalım sonucu 4 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

Bayındır'ın kırsal Pınarlı Mahallesi'nde çiftçi Mehmet D., dün saat 17.00 sıralarında Tire ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet D., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Mehmet D., ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet D., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, Mehmet D.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Bayındır, İzmir, Tire, Güncel
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