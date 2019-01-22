Çiftçi Başhekim Altay ile Görüştü
29 dakika önce
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, göreve yeni atanan Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, göreve yeni atanan Harran Üniversitesi
Rektörü Mehmet Sabri
Çelik'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Harran Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi Başhekimliği'ne geçen Çiftçi, Başhekim Prof.Dr. Mehmet Akif Altay
'ı ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette bir süre sohbet edilirken Başhekim Altay'ın başarılı bir şekilde çalıştığını belirten Çiftçi, "Başhekimimizi çok başarılı bir hekimdir. Şanlıurfa kendi çalışanını, değerini takdir etmek durumundadır. Başhekimimizin çok başarılı çalışmaları var ve hastanemiz bölgeye hitap etmeye başladı. Yardımlaşma, işbirliği, fikir birliği açısından her şekliyle yardımcı olmamız gerekiyor. Biz büyükşehir belediyesi olarak hastanemizin ve doktorlarımızın her zaman yanındayız. Başhekimimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.
Çiftçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Akif Altay ise "Başkan Nihat Çiftçi ile çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hem şehrimizdeki hem de bölgemizdeki hastalarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde kurumlarla olan ilişkilerimiz çok önemli. Büyükşehir belediyesi de bize çok destek sağladı" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:05 Kaynak: İHA
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