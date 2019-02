Çiftçi Birecik Parti Teşkilatını Ziyaret Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Birecik temasları çerçevesinde partisinin Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam ve parti teşkilatını ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile birlikte partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek, göreve atanan ilçe başkanı Abdulvahap Aktar ve partisinin belediye başkan Adayı Mahmut Mirkelam'ı ziyaret etti. Partililerin de katılım gösterdiği buluşmada Çiftçi, AK Parti'de her türlü kademe görev yaptığını ve AK Parti çatısı altında hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



Çiftçi, AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir



AK Parti döneminde Birecik'te çok önemli hizmetlerin hayata kazandırıldığını belirten Çiftçi, "Önümüzde çok önemli bir seçim daha var. Tüm parti teşkilatlarımızla birlik içerisinde hareket ederek mahalle mahalle ve kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla buluşacağız. Tüm teşkilatlarımızı bu dönemi de yine yoğun bir şekilde geçirerek 31 Mart'ta en güzel sonucu alacaktır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir" dedi.



Ardından ziyaretlerinden dolayı Çiftçi'ye ve büyükşehir meclis üyelerine teşekkür eden AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam, "Başkanımız Nihat Çiftçi her zaman yanımızda oldu. Yine son ana kadar bizim elimizden tutacak ve Birecik için en iyisini yapacaktır. Bize güzel eserler bırakan başkanımız Nihat Çiftçi, her zaman gönlümüzdedir" diye konuştu.



Son olarak söz alan AK Parti Birecik İlçe Başkanı Abdulvahap Aktar da Nihat Çiftçi'nin Birecik'te önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyerek teşekkür etti.



Çiftçi ve büyükşehir meclis üyeleri parti teşkilatı ziyaretlerinin ardından ilçede esnafı gezerek akşam saatlerinde şehir merkezine döndü. - ŞANLIURFA

