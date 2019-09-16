Son Dakika Haberleri: Çiftçi borçlarının ertelenmesini istedi
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Çiftçi borçlarının ertelenmesini istedi

39 dakika önce

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, "Cumhurbaşkanı bir kararnamesiyle ithalat izni verebiliyor.

Çiftçi borçlarının ertelenmesini istedi, System.String[]

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, "Cumhurbaşkanı bir kararnamesiyle ithalat izni verebiliyor. Bir kararnameyle çiftçinin borçlarını da erteleyebilir." dedi.

Keven, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında çiftçilere sertifikalı tohum kullanım desteğinin hala ödenmediğini söyledi.

Normalde ocak, şubat aylarında verilmesi gereken desteğin henüz verilmediğini ifade eden Keven, "Ekim ayı yaklaştı. Yani geçen yıl ektiği buğdayını çoktan hasat etti. Şimdi ise yeniden ekim yapacak ama 1 yıl önceki tohum desteğini hala alamadı." dedi.


Keven, çiftçinin, bir an önce tohum desteğinin ödenmesini beklediğini ifade etti.


Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine 10 milyar lira, bankalara ise 108 milyar lira borcu olduğunu savunan Keven, "Cumhurbaşkanı bir kararnamesiyle ithalat izni verebiliyor. Bir kararnameyle çiftçinin borçlarını da erteleyebilir diye düşünüyoruz." dedi.


Keven, iktidar tarafından her ne kadar "ekonomi yolunda" diye söylense de ülke gerçeklerinin bundan epey uzakta olduğunu öne sürerek, "Tarımsal maliyetlere, gübreye, mazota yapılan zamlar çiftçimizin belini büktü. İpoteği, hacizi olmayan çiftçi neredeyse kalmadı. İktidar çerezlik ay çekirdeğinden mercimeğe, nohuta kadar her şeyi ithal etmektedir. İthalat yüzünden çiftçimiz ürününü ya satamamakta ya da aşırı düşük fiyata satmaktadır. Bunun sonucunda da zarar etmekte ve borçlarını ödeyemez duruma düşmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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