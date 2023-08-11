Çifti, buğdayını AK Parti ilçe başkanlığının önüne döktü: Ne zamana kadar bekleyeceğiz - Son Dakika
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Çifti, buğdayını AK Parti ilçe başkanlığının önüne döktü: Ne zamana kadar bekleyeceğiz

Son Güncelleme: 11.08.2023 21:51

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir çiftçi, TMO almadığı için elinde kalan buğdayını AK parti Doğanhisar İl Başkanlığı binasının önüne döktü. Çiftçi, yetkililerin haberi olduğu halde bir yetkilinin açıklama yapmadığını belirterek, buğdayı ihtiyacı olanlara hibe ettiğini söyledi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir çiftçi TMO almadığı için buğdayının elinde kaldığını söyleyerek buğdayını AK Parti Doğanhisar İl Başkanlığı binasının önüne döktü.

"MAHSÜLÜMÜZ ELİMİZDE KALDI"

Çiftçi, "Yetkililerin haberi olduğu halde bir yetkili burada görünmüyor, açıklama yapmıyor. Kenarda duruyorlar. Buğdaylar buradan kaldırılıyor. Ben bu buğdayı gariban ihtiyacı olanlara hibe ediyorum. Köyde de var gelsinler parasız vereceğim. Mahsulümüz elimizde kaldı. Bakın görün sözümün de arkasındayım" dedi.

"YİNE DE AK PARTİLİYİM"

Konyalı çiftçi yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Bakın değerli vatandaşlar, dünden beri söyledim. Özellikle bugün burada milletvekili olmasına rağmen kimse ilgilenmiyor. Bir AK Partili olarak söylüyorum, yine de AK Partiliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın çiftçinin buralarda perişan olduğundan, ofisin şu an alım yapamadığından sorunlar olduğundan haberi yok. Yetkililerin haberi olduğu halde bir yetkili burada görünmüyor, açıklama yapmıyor. Kenarda duruyorlar. Buğdaylar buradan kaldırılıyor. Ben bu buğdayı gariban ihtiyacı olanlara hibe ediyorum. Köyde de var gelsinler vereceğim, parasız vereceğim. Mahsulümüz elimizde kaldı. Bakın görün sözümün de arkasındayım.

"BEKLE BEKLE NE ZAMANA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

Bir yetkili gelip de açıklama yapmıyor. Bekle bekle ne zamana kadar bekleyeceğiz? Hasadın sonuna geldik. Yetkililer şu an kendi koltuklarında oturuyorlar. Yetkililerin, çiftçilerin hakkını, Doğanhisar'ın hakkını aramasını istiyorum. Kendi şahsım için değil Doğanhisar için konuşuyorum. Gariban çiftçi 5-6 liradan buğday veriyor. Zengine geçti mi buğday 10 lira oluyor."

Kaynak: ANKA
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Doğanhisar, AK Parti, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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