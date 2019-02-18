Çiftçi, "Çayırova'nın İhtiyaçlarını Çok İyi Biliyorum"

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, seçim çalışmalarına devam ediyor. SKM'nin programı kapsamında dernek, işyeri ziyaretleri ve ev sohbetlerine katılan Bünyamin Çiftçi'ye İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez ve partililer eşlik ediyor. 15 yıldır Çayırova'yı AK Parti'nin yönettiğini ifade eden Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine görevi tevdi ettiğini belirterek, bu dönemde hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

ZAFERE İNANIYORUZ

10 yıl önce Çayırova'nın ilçe statüsüne kavuştuğunu ifade eden AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'ya yapılan en büyük hizmetin bu olduğunu belirterek, ilçe olduktan sonra Çayırova'nın sorunlarının çözümünde büyük mesafeler kat edildiğini söyledi. Çayırova'nın ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini belirten Bünyamin Çiftçi, 31 Mart akşamı sandıktan zaferle çıkacaklarına tüm kalbiyle inandıklarını belirtti.

İSTİŞARE İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Hizmetlerin istişare ve halka danışılarak yapılacağını anlatan Bünyamin Çiftçi makamda oturan değil, halkın içinde sürekli gezen ve istişareye önem veren bir anlayışla belediye yöneticilerinin kaydetti. Yeni dönemde gençlere daha ağırlık vereceklerini belirten Çiftçi, mesleki bilgi ve tecrübesiyle Cayırova'nın sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.