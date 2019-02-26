Son Dakika Haberleri: Çiftçi, "Çayırova'yı Kadınlarımızla Birlikte Şekillendireceğiz"

Çiftçi, "Çayırova'yı Kadınlarımızla Birlikte Şekillendireceğiz"

1 saat önce

'Mahalle Buluşmaları' programına katılan AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Bünyamin Çiftçi, önümüzdeki beş yılda Çayırova'nın nasıl bir şehir olacağı kararında kadınların etkili olacağını söyledi.

Çiftçi,

Seçim Koordinasyon Merkezinin programı kapsamında ilçe kadın kollarının düzenlediği mahalle buluşmalarına katılan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, kadınlara yönelik önemli mesajlar verdi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve ilçe kadın kolları yöneticilerinin de katıldığı toplantıya ilgi büyük oldu.

KADINLAR İLGİ GÖSTERDİ

İlçe Kadın Kolları Başkanı'nın yaptığı açılış konuşması sonrasında İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz söz aldı. Her seçimde olduğu gibi İl Kadın Kolları olarak sahada olduklarını ve Çayırova'da olduğu gibi Kocaeli'nin tüm ilçelerinde kadınlarla buluşma programlarında adaylarla buluşturduklarını belirtti.

TOPLUMUN TEMEL DİREĞİSİNİZ

Kadınlara yönelik projelerinin olacağını ifade eden Çiftci, "Bizler ne yaparsak yapalım, sizin haklarınızı ödeyemeyiz. Çünkü sizler, ailenin ve toplumun temel direğisiniz. Bu yüzden, belediyemiz öncülüğünde yapılacak projelerimizle kadınların içinde doğuştan var olan estetik duygusunu açığa çıkaracağız, ilçemizi sizin hünerli elleriniz ile daha da güzelleştireceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:18 Kaynak: Bültenler

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