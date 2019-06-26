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Çiftçi cinayetinde sanıklara ağırlaştırılmış müebbet

48 dakika önce

Denizli'de Acıpayam ilçesinde geçen yıl öldürülen Mutlu Aysel'in görülen davasında katil zanlısı eşi ve ablasının damadı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çiftçi cinayetinde sanıklara ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]
Denizli'de Acıpayam ilçesinde geçen yıl öldürülen Mutlu Aysel'in görülen davasında katil zanlısı eşi ve ablasının damadı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Acıpayam ilçesinde öldürülen Mutlu Aysel'in davasına Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Yapılan karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Aysel'in eşi Zeynep Aysel (35) ve ablasının damadı Erdal Ersoy, son kez hakim karşısına çıktı. Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada Zeynep Aysel, olayın azmettiricisi olduğu iddiasını reddederek, suçsuz olduğu ve beraatını istediğini söyledi. Diğer sanık Ersoy da suçsuz olduğunu ve beraatını istediğini dile getirdi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aysel ve Ersoy'a "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Cinayeti veterinere götürülen koyun olayı çözdü

Öte yandan, soruşturma kapsamında jandarma ekipleri Zeynep Aysel'in ifadesinde ağıldaki hasta bir koyunun kulağını kestiğini ve olay günü eşini kontrol etmesi için ağıla çağırdığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir silah sesi duyduğunu, eşinin bir anda kanlar içinde yere yığıldığını söylemişti.

Kadının tedirgin davranışı üzerine şüphelenen jandarma, kulağı kesilen koyunun hasta olup olmadığını anlamak için veterinere götürmüş, yapılan kontrolde koyunun hiçbir hastalığının olmadığı ortaya çıkmıştı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa
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