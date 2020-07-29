Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu - Son Dakika

Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu

Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar hayatlarının ilk havuz keyfini doyasıya yaşadılar Antalya'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardımcı olan 15 çocuk ilk kez havuz keyfi yaptı Antalya'nın Korkuteli ilçesinin köylerinde tarım...

Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu

Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar hayatlarının ilk havuz keyfini doyasıya yaşadılar

Antalya'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardımcı olan 15 çocuk ilk kez havuz keyfi yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinin köylerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları ilk kez havuzda yüzmenin heyecanını yaşadı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, köylerindeki tarım ve hayvancılık işlerinde ailelerine yardımcı olan 15 çocuğu havuzuyla buluşturdu. Eğitmenler tarafından evlerinden alınan yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar, otobüsle Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'na getirildi. Hemen hazırlıklarını yapan çocuklar açık alandaki havuza atladı. Çam ağaçlarının arasındaki havuzda gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yüzme bilmeyen çocuklara eğitmenler tarafından eğitim verildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Korkmaz, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Korkuteli ilçesinde, çocukların tatil döneminde tarımla uğraşan ailelerine yardım ettiklerini söyledi.

15 çocuğun bir gün boyunca Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda ağırlamak için getirdiklerini dile getiren Korkmaz, " Hemen gelir gelmez havuzda yüzmeye başladılar. Ardından sanatsal ve sportif faaliyetler yapacaklar. Çocuklarımızın çoğunluğu ilk kez havuzda yüzme şansı yakaladı. Eğitmenlerimiz de onlara eşlik ediyor." dedi.

"Havuza ilk kez geldim"

Numan Yıldırım, köyde genelde hayvan ve bahçe bakımı yaptığını dile getirerek, " Arada kurslarım oluyor. Daha önce denize gelmiştim ama havuza ilk kez geldim. Havuz da güzel. Derin olsa da yüzmeye çalışıyorum, eğleniyorum." diye konuştu.

"Aileme de yardım ediyorum"

Ramazan Arda Yıldırım, havuza ilk kez geldiğini belirterek," Aileme yardım ediyorum. Bugünde burada eğleneceğiz. Havuzda arkadaşlarımla yüzüyorum." dedi.

Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu - Son Dakika
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