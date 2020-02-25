Çiftçi de enflasyonun mağduru oldu

Tarımda üretici fiyatlarındaki artış enflasyon sıralamasında gerilerde kaldı.
Tarımda üretici fiyatlarındaki artış enflasyon sıralamasında gerilerde kaldı. Son 5 yıllık dönemde tarımda üretici fiyatları, tüketici fiyatlarına, yurt içi üretici fiyatlarına ve yurt dışı üretici fiyatlarına göre daha az artış gösterdi.
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25.02.2020 05:46:51. #1.13#
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