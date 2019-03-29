Son Dakika Haberleri: Çiftçi'den Kent Konseyine Ziyaret

Çiftçi'den Kent Konseyine Ziyaret

28 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyükşehir belediyesi Kent Konseyine veda ziyaretinde bulunduBurada bir açıklamada bulunan Çiftçi, "Büyükşehir belediyemize veda ziyareti gerçekleştirdik.

Çiftçi'den Kent Konseyine Ziyaret, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyükşehir belediyesi Kent Konseyine veda ziyaretinde bulundu

Burada bir açıklamada bulunan Çiftçi, "Büyükşehir belediyemize veda ziyareti gerçekleştirdik. Gönüllü bir kent konseyi üyesi olarak başkanımızın emrindeyiz. Kısa bir sürede güzel çalışmalara imza atılarak Kent Konseyimizden büyükşehir belediyemize önemli raporlar geldi. Gerek Tarım, Turizm, Kültür varlığını koruma, mimari açıdan ve ulaşım açısından birçok noktada kendilerinden istifade ettik. Birçok noktada istişare heyeti olarak kent konseyimiz Büyükşehir Belediyemizi besledi. Bu kapsamda tüm komisyonlarımıza ve Kent Konseyi Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 1,5 yıla aşkın süre içerisinde birlikte çalıştık. Şanlıurfa'ya hizmetlerinde katkıda bulunmaya çalıştık, Kent Konseyinin kurumsallaşması açısından kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa büyük bir mesafe kat ederek güzel çalışmalara imza attık" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:34 Kaynak: İHA

Yaşam
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