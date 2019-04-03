Son Dakika Haberleri: Çiftçi'den Kuran Kurslarına Ziyaret

Çiftçi'den Kuran Kurslarına Ziyaret

12 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Kuran Kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Çiftçi'den Kuran Kurslarına Ziyaret, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Kuran Kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Çiftçi, Bahçelievler Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ardından Şehit Mustafa Avcu Kur'an kursunu ziyaret etti.

Öğrencilere sunulan imkanların kıymetini bilmelerini ve ülke için yararlı bir insan olmaları tavsiyesinde bulunan Çiftçi, 4-6 yaş çocukların ve yetişkinlerin birlikte eğitim gördükleri Şehit Mustafa Avcu Kur'an Kursu'nda özellikle ev hanımlarına yönelik verilen bu hizmetin çok anlamlı bir görevi ifa ettiğini belirterek, çocukların eğitimin yanında manevi olarak da yetiştirilmesinin öneminin yanı sıra üç kuşağa birden sunduğu katkıya dikkat çekti.

Müftülük yetkilileri, Bahçelievler Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 31 yatılı, 65 gündüzlü olmak üzere toplamda 96 öğrenciye eğitim verildiğini, ayrıca bu öğrenciler arasında Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen Hafızlık Projesi kapsamında 58 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ettiler. Yetkililer, proje kapsamındaki öğrencilerin kursta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kültür dersleri ile de desteklendiğini belirttiler. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:13 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Çorum, Kuran-ı Kerim, Güncel
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