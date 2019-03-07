Son Dakika Haberleri: Çiftçi'den Regaip Kandili Mesajı

Çiftçi'den Regaip Kandili Mesajı

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Çiftçi'den Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Regaip Kandili'nin Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin devamına vesile olması temenni eden Çiftçi, " Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği, yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bu güzel günlerde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olmasını yüce Allah'tan niyaz ederiz. Biz Müslümanlar için manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi olan bizleri Allah'a yaklaştıran, duaların ve tövbelerin kabul olduğu günlerden biri olan İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Yaşam
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