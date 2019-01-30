Çiftçi'den Vefa Ziyaretleri

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Seçim Koordinasyon Merkezi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İlçe binasında partililer ile buluşan Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve İlçe Başkanı Ekrem Karahan ile birlikte ilçede ziyaretlerini sürdürdü. Toplumun her kesimi ile buluşmaya devam eden Çiftçi, beraberindekiler ile birlikte Belediye Başkanı Şevki Demirci'yi ziyaret etti.

BEYANNAMEYİ HAZIRLIYOR

Daha önceden belirlenen programlar çerçevesinde hareket eden heyet, farklı zamanlarda, farklı yerlerde vatandaşlarla buluştu. Ziyaretler ve buluşmalar da başkan Çiftçi, her yaşa göre çalışmalarının olacağını beyan etti. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, kısacası toplumun her kesimine hitap edecek projeleri yakında paylaşmaya başlayacaklarını ve beyannamenin hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldığını dile getirdi.

ÇİFTÇİ'YE GÜVENİMİZ TAM

Cemil Yaman, gerek yerel de gerekse hükümet yatırımlarında yapılan çalışmalar ve projelerle halkımız da bir farkındalık oluşmuştur. Halkımızın beklentileri AK Parti yerel yönetimlerinin ifa ettiği çalışmalarla sürekli artmaktadır. Belediye başkan adayımız da belediye başkanı olduğunda bu süreci iyi işletecek ve hizmet yarışında daha büyük mesafeler kat edecektir. Başkan adayımız Bünyamin Çiftçi'ye bu yönde güvenimiz tamdır.

BAŞKAN DEMİRCİ'YE ZİYARET

Belediye Başkanı Demirci ziyaretinde ise Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, Başkan Demirci ile yeni döneme ilişkin istişare ve değerlendirmede bulundu. Başkan Demirci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çiftçi'nin her zaman destekçisi olacağını yineledi.