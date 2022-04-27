Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor

27.04.2022 10:42
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor

Eskişehir'de tarlalarını ektikten sonra nisan yağmurlarında umduklarını bulamayan çiftçinin tedirgin bekleyişi sürerken, konuyla ilgili açıklama yapan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması" dedi.

Eskişehir'de tarlalarını ektikten sonra nisan yağmurlarında umduklarını bulamayan çiftçinin tedirgin bekleyişi sürerken, konuyla ilgili açıklama yapan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması" dedi.

Yoğun yağışla birlikte yaza mutlu ve umutlu giren çiftçi, tekrardan kuraklığın tedirginliğini yaşıyor. Yaklaşık olarak 1 aydır yağış almayan topraklar nemini neredeyse tamamen kaybetti. Traktörlerle sürülen tarlalarda adeta toz bulutları oluşuyor. Kıştan kalan nemi tutmayan ve daha fazla sulama ihtiyacı oluşturan toprağını eken çiftçi ise yağışsız geçen her gün umudunu biraz daha kaybediyor. Eskişehir'de ekimi yapılan pancar, ayçiçeği ve mısır tarlaları toprakta oluşan kurumadan dolayı daha ilk günden sulamaya ihtiyaç duyuyor. Yüksek maliyetlerle mücadele veren üretici kesim ise büyük bir umutla yağışların başlamasını bekliyor. Dron ile havadan görüntülenen tarla ekiminde ise kuraklıktan dolayı oluşan toz bulutu daha net şekilde gözler önüne seriliyor.

"ÜRETİCİMİZİN EN BÜYÜK SIKINTISI TEKRARDAN KURAKLIK YAŞAYACAK OLMASI"

Eskişehir'in uzun zamandır yağış almamasıyla birlikte kuruyan toprağa ekilen tohumların daha fazla sulamaya ihtiyaç duyduğunu belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kuraklığın kapıda olduğunu belirtti. Üreticinin geçtiğimiz yıl gibi bir kuraklık yaşamaktan yana tedirgin olduğunu belirten Buluşan, "2022 yılının kış aylarında aldığımız yağışlar bizleri çok umutlandırmıştı. Ama maalesef ki 1 aydır yağışların olmayışı bir de havaların sıcak, ılımlı ve rüzgarlı olması toprağın tavını aldı. Şu anda mısır tarlası ekiliyor. Buradaki ekim sırasında aslında traktörün arkasından toz kalkmaması gerekiyordu. O zaman toprakta nem olduğu ortaya çıkacaktı. Mısır toprakla buluştuğu anda adeta çalışmaya başlayacaktı. Ama maalesef şu anda topraktaki tohum kımıldamayacak bile. Hemen arkasından sulama yapılması gerekecek. Bu sulama sistemi de kuraklığı gündeme getiriyor. Çünkü 1 aydır yağış yok. Havanın serin olmasına rağmen ılık bir rüzgar var. Bu da toprağın nemini alıp götürüyor. Burada mısırı eker ekmez tarlayı sulamak zorundayız. Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması. Bu tarla normalde 3 veya 4 defa sulanacakken belki de şu anda 7-8 defa sulanacak. Mısıra talip çok olduğu için genelde Eskişehir'de satışı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"YAĞIŞ OLMAZSA YÜZDE 50 VERİM KAYBIMIZ OLUŞACAK"

Tarlalarına pancar, ayçiçeği ve mısır eken çiftçi Hasan Kale, yağış olmadığı takdirde yüzde 50 verim kaybı olacağını söyledi. Bazı ekinlerinin susuz kaldığı için siyaha döndüğünü belirten 50 yıllık çiftçi Kale, şunları söyledi:

"Yağış olursa çok güzel olacak. Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak. Pancarı ve ayçiçeğini ektik, mısırı da ekiyoruz. Durum böyle olunca yağmur bekliyoruz. Uzun süredir ekinlere yağmur düşmedi. Görüyorsunuz simsiyah oldu. Bu zamanlarda en büyük beklentimiz yağmurun yağmasından yana."

(Ali Furkan Çetiner - Şevket Can Çikot - İHA)

Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor

YORUMLAR
500
140 bin lira değerindeki 2 motosiklet apartmanın garajından çalındı 140 bin lira değerindeki 2 motosiklet apartmanın garajından çalındı Tepebaşı'nda atık toplama başarıyla sürüyor Tepebaşı'nda atık toplama başarıyla sürüyor

Eskişehir, Tepebaşı, Çiftçi, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
10:50 Herkes Kürt oylarının peşinde! Araştırmacı Yeğen: İktidar nötralize etmek, muhalefet yanına çekmek istiyor
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:09:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement