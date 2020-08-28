Çiftçi Eğitim Merkezi tesisleri bölge çiftçilerine hizmet veriyor - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Çiftçi Eğitim Merkezi(BAÇEM) bu güne kadar 2 bin dolayında vatandaşa eğitim verirken, tesisleri de Çanakkale'den İzmir'e kadar çiftçilere hizmet veriyor. Uçucu Yağ Distilasyon tesislerinin bölgede tek olduğunu anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, tesislerde ayıttan lavantaya kadar çeşitli bitkilerin yağının çıkarıldığını söyledi.

Burhaniye'de bulunan Çifti Eğitim Merkezi, bu güne kadar yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verirken, yöre çiftçilerine de ışık oldu. 150 dolayında tıbbı ve aromatik bitkinin bulunduğu BAÇEM, distilasyon tesisini de bölge çiftçilerinin hizmetine açtı. Tesislerde 40'ın üzerinde tıbbı ve aromatik bitkinin yağının çıkarıldığını anlatan Müdür Nazım Tanrıkulu, "Bu güne kadar düzenlediğimiz kurslarda yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verdik. Binlerce çifti tesislerimizi ziyaret etti. Uçucu Yağ Distilasyon Tesislerinde de çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Tesislerde, hayıttan lavantaya kadar çok sayıda bitkinin yağını çıkarıyoruz. Tesislerimiz yörede tek olduğu için Çanakkale'den İzmir'e kadar geniş bir alana hizmet veriyoruz. Çiftçilerimizi her zaman tesislerimize bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR