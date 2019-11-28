Son Dakika Haberleri: Çiftçi eğitimleri Reisköy'de devam etti
Son Dakika Güncel Çiftçi eğitimleri Reisköy'de devam etti - Son Dakika

Çiftçi eğitimleri Reisköy'de devam etti

7 saat önce

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam eden çiftçi eğitimleri kapsamında Germencik Reisköy Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çiftçi eğitimleri Reisköy'de devam etti, System.String[]

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam eden çiftçi eğitimleri kapsamında Germencik Reisköy Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürümüzce, 2020 yılında uygulanması planlanan ve Bakanlığımıza bildirilen, Reisköy Mahallesi Mera Islah ve Amenajman Projesi ve Yonca Yetiştiriciliği konusunda Germencik Reisköy Mahallesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıda uygulamaya geçirilecek olan Mera otlatma birliklerinin işbirliği ile ıslah projesi başlatılıp meralarda düzenli otlatma ile erozyon başta olmak üzere işgal, çoraklaşma sorunları ile mücadele, uygun sulama olanakları, tam kapasite ile mera kullanımının et ve süt üretimine, hayvan hastalıkları ile mücadeleye, verimliliğe etkisi anlatıldı" denildi. - AYDIN

Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanı Kaplan, çocuklar için bizzat mesai harcıyor
Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı? İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:50:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçi eğitimleri Reisköy'de devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]