Çiftçi elektrik kesintilerinden dertli - Son Dakika
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Çiftçi elektrik kesintilerinden dertli

6 saat önce

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son zamanlarda çiftçilere aynı ay içerisinde 2 faturalandırma yapıldığını ve çiftçiye borç bilgisi verilmeden elektriklerinin kesildiğini iddia etti.

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son zamanlarda çiftçilere aynı ay içerisinde 2 faturalandırma yapıldığını ve çiftçiye borç bilgisi verilmeden elektriklerinin kesildiğini iddia etti. Yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı çiftçilerin mahsulünü, ürününü zamanında sulayamadığını söyleyen Doğan, bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.


Çiftçinin elektrik kesilmelerinden dolayı yaşadığı sorunları dile getiren Başkan Doğan, "Çukurovamızın bereketli topraklarında çiftçilerimizin çoğu salma sulamadan çıkarak damlama ve yağmurlama sistemine geçtiği için elektrik enerjisini kullanmaktadırlar. Tarımsal sulamada daha çok yaz aylarında kullanılan elektrik enerjisi Aralık, Ocak, Şubat aylarında kullanılmamasına rağmen yansıtılan faturalardan çiftçilerimiz mağdur olmaktadır. Elektrik faturalarından bilgisi olmayan çiftçilerimiz kesilen elektrikleri sebebiyle zor durumda bırakılmıştır. Bu uygulamanın bir an önce düzeltilerek mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir. Çiftçilerimizden aldığımız şikayetler doğrultusunda ilgili kurumlarla görüşmeler yapılmıştır. Bununla birlikte mağduriyetlerin giderilmesi için hükümetimizden ve Tarım ve Orman Bakanlığından da yardım bekliyoruz" diye konuştu.


Tarımsal sulama meskene göre yüzde 14 daha pahalı


Tarımsal sulamadaki yüksek fiyatlara da değinen Doğan, "Ovamızda elektrik ile sulama çoğaldı. Ürün yetiştiren çiftçilerimizin maliyetlerinin daha az olması için elektrik fiyatlarının meskenden düşük olması gerekmektedir. Böyle bir düzenlemenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Bir çok sıkıntıyla mücadele eden çiftçilerimizin ürünlerinden daha çok verim alabilmesi için bu maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir" dedi.


Tarımsal sulamanın zaruri ihtiyaç olduğunun altını çizen Doğan, yüksek fiyat ve çiftçinin bilgisi dışında oluşan borçlardan dolayı kesilen elektrik sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. - ADANA

Mehmet Akın, Yüreğir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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