Çiftçi, eliyle yakaladığı 1.5 metre uzunluğundaki yılanla böyle oynadı - Son Dakika

Çiftçi, eliyle yakaladığı 1.5 metre uzunluğundaki yılanla böyle oynadı

Havaların erken ısınmasıyla yılanlar da ortaya çıkmaya başladı

Çiftçi eline aldığı yılanla önce oynadı sonra doğal yaşamına bıraktı

DENİZLİ - Denizli'de bir çiftçi tütün tarlasında çalıştığı sırada traktörüne giren yaklaşık 1.5 metre boyundaki yılanı eliyle yakaladı. Ardından yılanla adeta oyuncak gibi oynayan çiftçi daha sonra hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde meydana geldi. Havaların erken ısınması ile yılanlarda ortaya erken çıkmaya başladı. Yıldıray Sert isimli çiftçi tarlada traktörünü sürmek için bindiği sırada aracın içinde yılan olduğunu fark ettiği daha sonra yılanın bölgede çok çıkan ve zehirsiz olan bozyörük diye bilinen Hazer yılanı olduğunu fark eden Sert, yılanı eliyle aracın içinde çıkardı. Yakaladığı ve yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda olan yılanı eline alan çiftçi Sert yılanla adeta oyuncakla oynar gibi oynadı. Bir süre yılanla oynayan Sert'in o anlarını ise diğer arkadaşı cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tarlada çalışan diğer çiftçiler ise olan biteni şaşkınla izlemekle yetindi.

Sert bir süre yılanla oynadıktan sonra hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı. Serbest bırakılan yılan ise bir süre sonra gözlerden kayboldu.