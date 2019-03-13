Çiftçi Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, basın mensupları ile bir araya geldi.
Çiftçi, Cumhuriyet Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, belediyenin geçen 5 yıllık dönemini değerlendirdi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Göreve geldiği günden bu yana şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini kaydeden Başkan Çiftçi, çalışmaların ve projelerin anlatıldığı "Büyükşehirde İlk 5 Yıl" adıyla katalog hazırladıklarına değindi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yürüttükleri çalışma ve projelerde halkın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti.
31 Mart'tan sonra görevinin sona ereceğini hatırlatan Çiftçi, her zaman Şanlıurfa'nın emrinde olacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet alanımızın il geneline genişlemesiyle, ilimizin tamamında başlattığımız "Yeşil bir Şanlıurfa" atağı sayesinde tüm ilçelerimizde birer park yaparak hizmete sunduk. Yıllardır devam eden sorunlara kalıcı çözümler bulmak ve uygulama amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak Balıklıgöl
Platosu'ndaki altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra yine tarihi bölgedeki gerekli kamulaştırmaları yaparak, Kale
Eteği Çevre Düzenlemesi'ni ve Kızılkoyun Projesi'ni tamamlayarak hizmete sunduk. Kent merkezinde yer alan ve Şanlıurfa'nın kalbi konumundaki Rabia Meydanı
'nı yeniden düzenleyerek hizmete açtık. Barutçu Hanı'nı restore ettik, Çarmelik Camisi'nin restorasyon çalışmalarını yaptık. Ayrıca Çarmelik Kervansarayı'nda Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Tarım Müzesini kuruyoruz. İlimizdeki birçok tarihi evin ve tarihi sokağın restorasyonunu gerçekleştirdik. Tarihi bölgelerimizdeki cephe düzenleme çalışmaları ile Hanlar bölgesinde çatı düzenleme işleri yaptık."
Kent genelinde her bölgeye eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Ürettiğimiz projeler ve yaptığımız etkinlikler sayesinde ilimiz için sunduğumuz hizmetler kapsamında, muhtelif sektörlerde Büyükşehir Belediyemize ödüller kazandırdık. Halkımızdan aldığımız güç ve destekle ürettiğimiz projelerimiz, yaptığımız etkinlik ve organizasyonlarımızla yarının güzel Şanlıurfa'sını hayal ederek gerçeğe dönüştürmeye çalıştık. Görevimiz süresince bize olan öneriyle katkıda bulunan Şanlıurfalı hemşehrilerimize, desteklerini ve güvenlerini ortaya koyan meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde görev icra eden, Şanlıurfamız için dertlenen, düşünen, çözüm üreten, emek veren ve katkı sunan tüm personelimize teşekkür ediyorum."