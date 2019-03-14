Son Dakika Haberleri: Çiftçi, "Halkımızla Bütünleşeceğiz"

Çiftçi, "Halkımızla Bütünleşeceğiz"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova halkı ile bütünleşen bir belediyecilik hizmeti vereceklerini söyledi.

Çiftçi,

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, İlçe Başkanı Ekrem Karahan, meclis üyeleri adayları ve partililerle Çayırova'da faaliyet gösteren berberler ve kuaförler ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, "Sizlerle zaman zaman bir araya geleceğiz. Yapacağımız çalışmalarda sizlere danışacağız. Fikirlerinizi alacağız, kentin yönetiminde herkesin söz sahibi olmasını istiyoruz" dedi.

MAHALLE MECLİSLERİ KURACAĞIZ

Çayırova halkının belediye yönetiminde söz sahibi olması için dokuz mahallede danışma meclisi kuracaklarını belirten Çiftçi, "Çayırova halkının istemediği hiçbir işi yapmayacağız. Dolu dolu geçireceğimiz beş yıl boyunca vatandaşlarımızla birlikte yol yürüyeceğiz" dedi. Çayırova'nın en büyük zenginliği olan farklı kültür ve renklerin kültürlerini yaşaması, gelecek nesillere aktarması için Çayırova'ya Kültür evi yapacaklarını söyleyen Çiftçi, kapalı pazar alanı ihtiyacını da gidereceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:17 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Çayırova, Güncel
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