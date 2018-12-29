Son Dakika Haberleri: Çiftçi, Harran'da Parti Teşkilatı ve Esnafla Bir Araya Geldi

Çiftçi, Harran'da Parti Teşkilatı ve Esnafla Bir Araya Geldi

54 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Harran'da kaymakamlık, esnaf ve ilçe belediyesi ziyareti ile parti teşkilat buluşmasına katıldı.

Çiftçi, Harran'da Parti Teşkilatı ve Esnafla Bir Araya Geldi, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Harran'da kaymakamlık, esnaf ve ilçe belediyesi ziyareti ile parti teşkilat buluşmasına katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, önceki günkü Akçakale temaslarının ardından bu kez Harran'daydı. Gezisine ilk olarak Harran Kaymakamlığını ziyaret ile başlayan Çiftçi, ardından AK Parti Harran İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Ziyarette Parti İlçe Başkan Vekili Kadir Gündoğan yaptığı konuşmasında Çiftçi'nin Harran'a büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

"Sonuna kadar partiliyim"

İlçe parti binasında partilileri selamlayan Çiftçi, buradaki konuşmasında, "Harran, sevdiğimiz bir ilçemizdir. Her zaman kalbimizde olan bir ilçemiz ve bizler bu kısa zaman içerisinde Harran'a en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içerisinde olduk. Birlik ve beraberlikle daha nice güzel hizmetler Harran'ımız için gerçekleştirilecektir. İnşallah bu süreçte, özellikle teşkilatımızdan daha çok çalışmalarını talep ediyorum. Teşkilatımızla yine kapı kapı, köy köy gezeceğiz. Teşkilatlarımız yoğun tempoya hazır olsun" dedi.

Vatandaşlarla buluştu

Çiftçi, parti ziyaretinin ardından bu kez esnafı gezdi. İşyerlerine girerek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Çiftçi, burada talep ve önerileri dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Hayati Harrani Türbesi'ne de giden ve burada dua okuyan Çiftçi daha sonra Harran İlçe Belediye Başkanlığı'na geçti. Harran Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Ardan ve belediye yetkilileri tarafından karşılanan Çiftçi, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmesinde, "Meclis üyesi ve büyükşehir kadrolarımız ile birlikte bugün Harran'da temaslarda bulunduk. Tüm ilçelerdeki yaklaşımımızı Harran için de hayata geçirdik. İlçe belediyelerimizle uyum içerisinde çalışmalar hazırladık. Harran için başta Harran Otogarı olmak üzere birçok projemizin de açılışını bu dönemde gerçekleştireceğiz. Her zaman dediğimiz gibi ilçelerimiz de dahil olmak üzere tüm Şanlıurfalı halkımız hizmetin en iyisine layıktır" diye konuştu.

Çiftçi, son olarak Harran Esnaf ve Kefalet Kooperatifini de ziyaret ederek gün içerisindeki temaslarını sürdürdü. Çiftçi'ye Harran gezisinde meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yönetim kadrosu eşlik etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:23 Kaynak: İHA

nihat çiftçi, Harran, Yaşam
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