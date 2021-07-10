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"Çiftçi için daha fazlasını yapacağız" - Son Dakika

"Çiftçi için daha fazlasını yapacağız"

10.07.2021 11:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda ortak makina parkı kurulması için İzmir'in 17 kırsal ilçesinin ziraat odasıyla protokol imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda ortak makina parkı kurulması için İzmir'in 17 kırsal ilçesinin ziraat odasıyla protokol imzaladı. Küçük ölçekli üreticinin tarım makine ve ekipmanlarına daha kolay ulaşmasını sağlamak üzere yola çıktıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Bu kapsamda 223 adet tarım makinesi vereceğiz. Destek olmaya, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda tarımsal destek çalışmaları sürüyor. Başkan Soyer İzmir'in 17 kırsal ilçesinin ziraat odası temsilcisiyle bir araya gelerek ortak makine parkı kurulması için protokol imzaladı. Büyükşehir proje kapsamında 5 milyon lira değerinde 223 adet tarım makinesi desteği verecek. Küçük ölçekli üreticinin yüksek fiyatlarla kiraladığı tarım makinelerinin daha uygun fiyatlarla temin edilmesini sağlayacak projeden İzmir'in 19 kırsal ilçesi de faydalanabilecek. İmza töreninde konuşan Başkan Soyer, "Çiftçinin doğduğu yerde doymasını sağlamak istiyoruz. Çünkü bu, en kıymetli mesele. Çiftçi doğduğu yerde doymuyorsa kır-kent dengesi de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de bozuluyor. Bu nedenle ne yapsak az kalır. Daha fazlasını yapacağız. Bu toprağa ve bu toprağın çiftçisine güveniyoruz. Atatürk boşuna 'Köylü milletin efendisidir' dememiş. Çiftçi, bu ülkenin suyunu, bereketini korumanın garantisidir. Onun için üretime devam etmesi lazım" dedi.

"İhracatçı yapacağız"

Sasalı'da İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM) açtıklarını da vurgulayan Soyer, "Burası çiftçimizin adresini, toprağını göstermesiyle bizim desteğimizin başladığı nokta. Üretici burada her türlü bilimsel destek alabilecek. Diyelim ki zeytinyağını çok iyi ama dökme satıyor. Kalitesi, taşıdığı nitelikler iyi ise biz onu ambalajına kadar tasarlayıp ihraç edilmesini sağlayacağız. Üreticinin ihracatçı olabilmesi için destek veriyoruz. Alım garantisi verdik, satış garantisi de veriyoruz" şeklinde konuştu.

İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı Başkan Tunç Soyer'e çiftçiye verdiği destek için teşekkür ederek "Her mevsim ürünün yetiştiği, tarım ihracatının en çok olduğu bölgedeyiz. Bu bereketi Başkan Tunç Soyer'in destekleri bir adım daha öteye taşıyor" dedi.

17 ilçe imzaladı

Protokol imza törenine Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Çeşme, Foça, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin ziraat odalarının temsilcileri katıldı.

Protokol kapsamında 152 zeytin hasat makinesi, 1 kaymak kırma makinesi, 2 kültüvatör, 3 patlatma, 10 gübre atma makinesi, 6 ilaçlama makinesi, 1 tesviye küreği, 1 ağaç dikme burgusu, 5 çapa makinesi, 2 rotavatör, 2 dip kazan, 3 diskaro, 1 sap parçalama makinesi, 3 pulluk, 1 mısır silaj makinesi, 7 ekim ve dikim makinesi, 2 romörk, 1 traktör, 6 taş toplama makinesi, 3 çizel, 1 tiller, 1 dal parçalama makinesi, 1 pamuk çalı biçme, 1 kükürt atma makinesi, 1 narenciye budama makinesi, 2 lazerli tesviye makinesi, 1 balya makinesi, 1 toprak frezesi, 1 koşullu çayır biçme makinesi, 1 ot kalıp makinesi olmak üzere toplamda 223 tarım alet ve makinesi verilecek.

Çiftçi için daha fazlasını yapacağız

Tunç Soyer, Çiftçi, Tarım, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Çiftçi için daha fazlasını yapacağız' - Son Dakika


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