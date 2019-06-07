Çiftçi intihar etti
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çiftçi Ramazan K. (39), kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:14 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde, çiftçi Ramazan K. (39), kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ramazan K., evin kiler bölümünde iple kendisini tavana astı. Ailesi tarafından bir süre sonra asılı bulunan Ramazan K.'ye çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak Ramazan K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramazan K.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
- Mersin
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