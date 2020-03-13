Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi - Son Dakika

Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi, Doyran bölgesinde hayvan üreticiliğinden geçimini sağlayan çiftçi kadınları sinemaya götürdü.

Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, Doyran bölgesinde hayvan üreticiliğinden geçimini sağlayan çiftçi kadınları sinemaya götürdü.


Konyaaltı Belediyesi, hayvancılığın desteklenmesi düşüncesiyle ilçe genelinde hayvancılıkla uğraşan çiftçileri destekler projeler hayata geçiriyor. Aşı desteği ve mera geliştirme çalışmaları ile hayvan üreticilerine destek sağlayan Konyaaltı Belediyesi, hayvan üreticisi kadınları, sosyal hayata da dahil ediyor. Doyran bölgesinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan kadınlar, Konyaaltı Belediyesi'nin projesiyle ilk önce birlikte yemek yedi, sonra da sinema filmi izledi.


Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ve ilgili birim müdürlerinin yer aldığı etkinlik, akşam yemeği ile başladı. Otobüsle evlerinden alınan 60 üretici kadın, birlikte yenilen yemeğin ardından bir alış veriş merkezinde sinemaya girdi. Çiftçi kadınlar, ilk kez sinema salonunda film izlediklerini, dolaysıyla da büyük heyecan yaşadıklarını söyledi.


"Bize moral oldu"


Konyaaltı Belediyesi'nin etkinliğine katılan Doyran Mahallesi sakini Zekiye Uslu, "Doyran bölgesinin en ücra köşelerine kadar gelindi. Hiçbir şey ayrıntı atlanmadı. Bizler siyasetçilerin seçim zamanında gelip sonrasında unuttuğu kimseleriz. Bu bizim alışkın olduğumuz bir durum. Ancak Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, böylesine güzel bir etkinlikle bizleri hatırladı ve güzel bir ortamda buluşturdu. Bu bize çok güzel moral ve motivasyon oldu" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Doyran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:02 Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2)
22:02 Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
22:01 Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen kurtarıldı
22:00 Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu
22:00 Libya'da koronavirüs önlemleri kapsamında okullar 2 hafta tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:04:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]