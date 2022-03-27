ÇİFTÇİ KADINLAR YAPTI, BAŞPEHLİVANLAR PUAN VERDİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kumluca Expo Domates Fuarı kapsamında domates temalı yemek yarışması düzenlendi.

Kumluca toptancı halinde düzenlenen yemek yarışmasına 12 yarışmacı katıldı. Yarışmacıların çoğunluğu çiftçi kadınlardan oluştu. Çiftçi kadınların yaptığı domates yemeklerinden oluşan yarışmanın jüri üyeliklerini Kumluca Belediyespor Kalecisi ve takım kaptanı Bekir Küçüklap ve Kırkpınar başpehlivanları Hasan Tuna, Orhan Okulu ve Ramazan Bircan yaptı.

Yarışmalar sonucunda domates dolması yemeği ile jüriden 35 puan alan Ortaköy Muhtarı Halime Kaya yarışmanın birincisi oldu. Yarışmaya yemek göndererek ikinci olan Güneş İpek yarışma alanına gelmeyince, fırında kurutulmuş domates yoğurtlaması ve domates civgesi adlı yemekleri ile Ahmet Tekdemir ve Tuba Sungur yarışmanın ikincisi oldu. Kemal Pala ise domates reçeli adlı yemeği ile jüriden 29 puan alarak üçüncü oldu.

Jüri üyesi Başpehlivan Orhan Okulu, 'Yarışmacı arkadaşların ellerine sağlık. Sebze ve domateslerimizden çok güzel yemek yapmışlar. Ben küçük yaştan beri bu sebzeleri yiyerek bu zamanlara geldim. Başpehlivan oldum. Bizim her yemeğimizde ürettiğimiz sebze ve meyvelerimiz var. Ben tabii ki de gücümü ve başarılarımı domatesimize ve sebzelerimize borçluyum. Yemeklerin her biri birbirinden lezzetliydi. Karar vermekte zorlandık. Yarışmanın birincisini buradan tebrik ediyorum dedi.

Yarışmanın birincisi Halime Kaya ise 'Domates dolması çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir yemek olduğu için daha kolay oldu. Sevgimizi ve emeğimizi de katarak tabii ki emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Çok güzel yemekler vardı aslında beklemiyordum ama kendimden de emindim dedi.