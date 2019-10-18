Çiftçi kadınlara meme kanseri semineri
1 saat önce
Düzen Sağlık Grubu Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çiftçi kadınlara seminer verdi.
Düzen Sağlık Grubu Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çiftçi kadınlara seminer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:07
Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti Çiftçi, isyanını "Çok sevdim yalan oldu" şarkısıyla dile getirdi AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapacak ABD-Türkiye anlaşması doları 5,77 seviyesine çekti