Son Dakika Haberleri: Çiftçi kadınlara meme kanseri semineri
Son Dakika Ekonomi Çiftçi kadınlara meme kanseri semineri

Çiftçi kadınlara meme kanseri semineri

1 saat önce

Düzen Sağlık Grubu Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çiftçi kadınlara seminer verdi.

Çiftçi kadınlara meme kanseri semineri, System.String[]

Düzen Sağlık Grubu Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çiftçi kadınlara seminer verdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:07 
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