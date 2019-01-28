Son Dakika Haberleri: Çiftçi Kadınlardan Vali Şentürk'e Ziyaret

Çiftçi Kadınlardan Vali Şentürk'e Ziyaret

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çiftçi kadınlarla bir araya geldi.

Çiftçi Kadınlardan Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çiftçi kadınlarla bir araya geldi.

Şentürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile Yeniköy'de çiftçilik yapan Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Necla Türker ve üyelerini kabulünde, çiftçi kadınları kadın girişimciliğine örnek olacak çalışma başlatmalarından dolayı tebrik etti.

Kadınların ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri alanda çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Şentürk, "Kadınlarımız, tarım alanında da önemli çalışmalar yapıyor. Bunun en güzel örneği de Yeniköylü kadınlarımızın kurduğu dernek. Dolayısıyla hem kadın girişimciliğini teşvik etmiş oluyorlar hem de kendi ürettikleri yöresel ürünlerin tanıtımını ve pazarlamasını yapıyorlar. Çiftçi kadınlarımızın tarımsal kalkınma içindeki rollerinin artırılması için her türlü desteği sağlamaya çalışacağız." dedi.

Ürettikleri ürünleri tanıtan Dernek Başkanı Türker ve üyeler, Yeniköy'de yetiştirdikleri "kış karpuzu" ile "gül biberi"ni yurt içi ve yurt dışına pazarlayarak, ticari bir ürün haline getirmek istediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Yeniköy, Bilecik, Necati Şentürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi

Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor! CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 13:01:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçi Kadınlardan Vali Şentürk'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]