Çiftçi Kadınlardan Vali Şentürk'e Ziyaret

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, çiftçi kadınlarla bir araya geldi.
Şentürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile Yeniköy
'de çiftçilik yapan Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Necla Türker ve üyelerini kabulünde, çiftçi kadınları kadın girişimciliğine örnek olacak çalışma başlatmalarından dolayı tebrik etti.
Kadınların ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri alanda çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Şentürk
, "Kadınlarımız, tarım alanında da önemli çalışmalar yapıyor. Bunun en güzel örneği de Yeniköylü kadınlarımızın kurduğu dernek. Dolayısıyla hem kadın girişimciliğini teşvik etmiş oluyorlar hem de kendi ürettikleri yöresel ürünlerin tanıtımını ve pazarlamasını yapıyorlar. Çiftçi kadınlarımızın tarımsal kalkınma içindeki rollerinin artırılması için her türlü desteği sağlamaya çalışacağız." dedi.
Ürettikleri ürünleri tanıtan Dernek Başkanı Türker ve üyeler, Yeniköy'de yetiştirdikleri "kış karpuzu" ile "gül biberi"ni yurt içi ve yurt dışına pazarlayarak, ticari bir ürün haline getirmek istediklerini söyledi.