Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Eylül'e uzatıldı - Son Dakika

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) çiftçi başvuruları 1 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "20 Ağustos 2020 tarihli ve 31219 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 nci maddesinde değişiklik yapılarak 2020 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) çiftçi başvuruları 1 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır" denildi.

2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusunu veya güncellemesini yapamayan üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına 1 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar kayıtlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gerekli başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerektiğinin bildirildiği açıklamada, "1 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan çiftçilerimiz süre uzatımından yararlanamayacaklardır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA