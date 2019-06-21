Son Dakika Haberleri: 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor
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'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor

42 dakika önce

TZOB Genel Başkanı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor.

'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor , System.String[]
TZOB Genel Başkanı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor. Sisteme başvurular, 30 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor ancak
mağduriyet yaşanmaması için başvuruların 28 Haziran Cuma gününe kadar yapılması gerekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:43 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi
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