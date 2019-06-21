'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor

TZOB Genel Başkanı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor.

TZOB Genel Başkanı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor. Sisteme başvurular, 30 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor ancak

mağduriyet yaşanmaması için başvuruların 28 Haziran Cuma gününe kadar yapılması gerekiyor." dedi.

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