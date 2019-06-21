'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor
42 dakika önce
TZOB Genel Başkanı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor.
TZOB Genel Başkanı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor. Sisteme başvurular, 30 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor ancak
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:43
mağduriyet yaşanmaması için başvuruların 28 Haziran Cuma gününe kadar yapılması gerekiyor." dedi.
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