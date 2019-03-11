Çiftçi Kendini Ağaca Astı

İZMİR'in Tire ilçesinde, çiftçi Hüseyin K. (29), kendini ağaca iple asarak yaşamına son verdi.

İZMİR'in Tire ilçesinde, çiftçi Hüseyin K. (29), kendini ağaca iple asarak yaşamına son verdi.



Kırsal Büyükkale Mahallesi'nde yaşayan çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin K., bölgedeki bir zeytinlikte saat 07.00 sıralarında ağaca asılı halde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin K.'nin öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Hüseyin K.'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hüseyin K.'nin intiharından birkaç saat önce Facebook hesabından, 'Oldu mu? Mutlu musunuz? Peki içiniz rahat mı? O zaman eyvallah ama ben hiç mutlu değilim' paylaşımında bulunduğu görüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir

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