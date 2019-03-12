Son Dakika Haberleri: Çiftçi, kooperatiflerle desteklenecek

Çiftçi, kooperatiflerle desteklenecek

30 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tarım ürünlerinde yaşanan fiyat artışının çözümünün, çiftçinin desteklenmesinde olduğunu söyledi.

Çiftçi, kooperatiflerle desteklenecek, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tarım ürünlerinde yaşanan fiyat artışının çözümünün, çiftçinin desteklenmesinde olduğunu söyledi. Bozbey, "Kooperatiflere vereceğimiz desteklerle üretimi çoğaltırsak pazarda da fiyatların düştüğünü göreceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:15 

Mustafa Bozbey, belediye başkan adayı, Bursa, Ekonomi
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