Çiftçi, kooperatiflerle desteklenecek
30 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tarım ürünlerinde yaşanan fiyat artışının çözümünün, çiftçinin desteklenmesinde olduğunu söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tarım ürünlerinde yaşanan fiyat artışının çözümünün, çiftçinin desteklenmesinde olduğunu söyledi. Bozbey, "Kooperatiflere vereceğimiz desteklerle üretimi çoğaltırsak pazarda da fiyatların düştüğünü göreceğiz" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:15
Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız
Tarım İşçisinin Ücretleri Arttı
2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu
Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar