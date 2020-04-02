Çiftçi Mehmet'ten duygulandıran davranış - Son Dakika
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Çiftçi Mehmet'ten duygulandıran davranış

6 saat önce

Antalya'da yaşayan emekli Mehmet Ural'ın, televizyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da meydanların boş kaldığını görünce aç kalacağını düşündüğü güvercinler için Fatih Belediyesine iki koli buğday göndermesi duygulandırdı.

Antalya'da yaşayan emekli Mehmet Ural'ın, televizyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da meydanların boş kaldığını görünce aç kalacağını düşündüğü güvercinler için Fatih Belediyesine iki koli buğday göndermesi duygulandırdı.

Burdur'daki tarlasına buğday ekip biçen 55 yaşındaki Ural, televizyonda Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul'daki meydanların boş kaldığını gördü.

Meydanda uçuşan güvercinler aç kalacağı düşüncesiyle için bir şey yapmak isteyen Ural, iki koli buğdayı içinde "Burdur'da kendi tarlamızda olan buğdayı Eminönü'ndeki güvercinlere gönderiyorum. Güvercinlere verilmesini rica ediyorum" yazılı notla Fatih Belediyesine gönderdi.

Ural, gönderdiği buğdayla güvercinlerin beslendiği haberini alınca büyük sevinç yaşadı.

Merhametiyle insanların içini ısıtan Mehmet Ural, AA muhabirine, Burdur'da besicilik de yaptığı için hayvanlarla ve doğayla iç içe bir yaşamı olduğunu söyledi.

Allah'ın yarattığı her şeye ayrı bir muhabbet beslediğini aktaran Ural, yaşamı boyunca insanlara faydalı olmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Ural, tüm dünyanın bir salgınla mücadele ettiğini, zorlu bir dönemden geçildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef bu salgından Türkiye de etkilendi. İnsanlar eskisi gibi dışarıya çıkamıyor. Televizyondan kuşların meydanlarda gezdiğini, kimsenin oralarda olmadığını görünce çok üzüldüm. Eminönü'nde yüzlerce, binlerce güvercinin aç olduğunu düşündüm. Issız meydanlarda kuşların karnının aç kalmaması gerekiyor. Ben de bunun üzerine buğday gönderdim. Eminönü'ndeki zabıta ekipleri, titiz şekilde gönderdiğim buğdayları güvercinlere dağıtıp benimle paylaştılar. Çok mutlu oldum. Allah Antalya'daki bir kuluna Eminönü'ndeki kuşları beslemeyi nasip etti. Böyle bir şey yaptığım için çok mutluyum, gururluyum."

"Üç beş kuşa bir avuç buğday vermişiz çok mu?"

Dünyada açlıktan ölenler kadar yediğinin içtiğinin hesabını bilmeyenlerin de olduğunu vurgulayan Ural, şöyle devam etti:

"Biz güvercinlere iki koli buğday göndermişiz, hayvanları beslemişiz veya bir insana yardım etmişiz çok bir şey değil. Allah dağın tepesindeki arının balını veya denizin dibindeki balığı bize rızık yapmış. Biz de üç beş kuşa bir avuç buğday vermişiz çok mu? Aslında biz ne yapsak azdır. Daha önce de İstanbul'a gittiğimde yaptığım koliyle kuşları beslemiştim. Keşke daha fazla imkanımız olsa da dünyanın her yerine gönderebilsem."

İnsanların şükrü unutmaması ve paylaşımcı olması gerektiğine dikkati çeken Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine de yaptığı çalışmalardan dolayı sürekli dua ettiğini kaydetti.

"Sağ ol, var ol sevgili Mehmet"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sosyal medya hesabından güvercinlerin buğdaylarla beslendiği fotoğrafla, "Milletimizin gönlü çok zengin. Antalya'da çiftçi olan Mehmet kardeşimiz, zabıta ekiplerimize bir mektupla birlikte güvercinleri beslemek için yem göndermiş. Sağ ol, var ol sevgili Mehmet." paylaşımında bulundu.

Çiftçi Mehmet'ten duygulandıran davranış

Mehmet Ural, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:56 Kaynak: AA

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