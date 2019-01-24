Çiftçi, "Odalar Paydaşlarımız Olacak"

Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kadı ve yönetimi ile AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatı'nda bir araya geldi. Görüşmeye AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan da katıldı. Kendisi de inşaat mühendisi olan Bünyamin Çiftçi, oda başkanı ve meslektaşları ile değerlendirmede bulundu.

ODALARIMIZ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

Oda Başkanı Ahmet Kadı, "Meslektaşımız olan Bünyamin Çiftçi'nin aday gösterilmesi dolayısıyla memnun olduk. Kendisine hayırlı olsun temennimizi iletmek adına ziyaretimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Bünyamin Çiftçi de şehri dizayn ederken, şehrin güzelleşmesi, sosyoekonomik manada ilerlemesi için inşaat sektörünün ve odanın önemine vurgu yaptı.

BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ

"Mühendislerimiz, kapasitesi ve potansiyeli olan kişilerdir" diyen Çiftçi, "Odalarımızın tamamı kenti şekillendirecek paydaşlardır. Bu amaçla kurulmuş ve hizmet vermektedirler. Odamızdan faydalanmak da doğal bir durum olacağından, belediyemizin de odamızdan faydalanması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kadı ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.