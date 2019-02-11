Son Dakika Haberleri: Çiftçi, "Şehircilikte Yeni Ufuklar Açacağız"

Çiftçi, "Şehircilikte Yeni Ufuklar Açacağız"

2 gün önce

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, "Teknolojinin imkânlarını, özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, vatandaşlarımızın emrine sunacağız" dedi

Çiftçi,

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Karahan ile birlikte Gebze, Darıca ve Çayırova Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği tarafından Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya katıldı. Halı Yıkamacılar Dernek Başkanı Mustafa Güven ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda konuşan Çiftçi, 'Gönül belediyeciliği' vurgusu yaptı, her projenin temelinde 'ortak akıl' olacağını belirtti.

DAHA DA GÜZELLİK KATACAĞIZ

Bünyamin Çiftçi, "Yapılan güzel işlere daha da güzellikler katacağız. Bugün yapılan çalıştayda alınan kararları bizlere iletiniz. Biz de inşallah 31 Mart'tan sonra belediye olarak, hukuk çerçevesinde kullanabileceğimiz inisiyatiflerle yapmamız gereken her şeyi sizler için yapacağız. Neticede sizler iş üretiyorsunuz, halkımızın ve bizlerin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIMIZA VE SİZLERE SORACAĞIZ

"Çayırova'mızda bulunan STK'larımız, derneklerimiz ve mahallelerde oluşturacağımız mahalle meclisleriyle halkımızla bir araya gelerek, zaman zaman dinleyeceğiz, danışacağız, istişare edeceğiz" diyen Çiftçi, "Akabinde de yapmak istediklerimizi planlanmış olarak yapacağız. Yapmayı hedeflediğimiz hizmetleri de vatandaşımıza soracağız. Gerekiyorsa anket çalışması yapacağız. Bu şekilde vatandaşımıza hizmetleri sunacağız. Vatandaşımızın istemediği hiçbir faaliyette bulunmayacağız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:11 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel
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