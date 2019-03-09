Çiftçi, Siverek'te Vadi Parkını İnceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek'te yapımı devam eden Selimpınar Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek'te yapımı devam eden Selimpınar Vadisi'nde incelemelerde bulundu.



Şanlıurfa merkezde GAP Vadisi Projesi ile Türkiye'nin en büyük yeşil alan atağını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede de yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Çiftçi, Siverek'te bin 210 dönüm üzerine yapılan ve yapımı devam eden Selimpınar Vadisi'nde incelemelerde bulunarak açıklamada bulundu.



Selimpınar Vadisi'nin Siverek halkına hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, "Projenin planlanması mülkiyetin çözümü ve neticelendirilmesi önemlidir. İçerisinde sosyal alanları, spor alanları, dinlenme alanları olan mesire alanı mantığı ile planlanmış ve ağaç dikimine geçildi. 240 dönümlük bir yeşil alanı tarihi Siverek'e 690 dönümü Siverek Belediyesi eklemiş. Başta Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz olmak üzere emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Siverek halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz da, "İmar yenilenme çalışmaları sırasında buranın yeşil alan olarak değerlendirilmesi hususunda ve her ilçeye yaptığınız parkların bir benzeri olarak vadimizin 140 bin metrekarelik ilk etabının tamamlanması için verdiği katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye Siverek halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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