Çiftçi,"Söz konusu vatan olunca canımızı feda ederiz" - Son Dakika

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, vatanın söz konusu olduğu durumlarda seve seve canlarını feda edeceklerini söyledi.



Sivas'ın Gürün ilçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm şehitleri saygı, minnet ve şükranla andı. Başkan Çiftçi mesajında, "Söz konusu vatan davası olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. Karanlığın ülkemizin üzerine kabus gibi çöktüğü o meşum gecede, minarelerden yükselen selalar, aydınlığın müjdecisi oldu. Bir karış vatan toprağı için can verecek cesur yüreklere sahip oldukça, milletin iradesi üzerinde hiçbir kuvveti kabul etmeyeceğine tüm dünya yeniden şahit oldu. Milletimiz topyekün 15 Temmuz hain darbe girişimini bertaraf ederek, demokrasinin asıl sahibinin milletin olduğu gerçeğini bir kez daha haykırdı. Demokrasimize yapılan bu alçak darbe girişimini lanetlerken, milleti, vatanı, bayrağı uğruna can veren tüm şehitlerimiz ile birlikte 15 Temmuz Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın. Ülkemizi her türlü afet ve belalardan muhafaza eylesin" dedi. - SİVAS