Son Dakika Haberleri: Çiftçi," Spora ve Sporcuya Önem Vereceğiz"

Çiftçi," Spora ve Sporcuya Önem Vereceğiz"

57 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'da spora ve sporcuya önem vereceklerini söyledi.

Çiftçi,

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM'nin programı kapmasında seçim çalışmalarına devam ediyor. İlçe Başkanı Ekrem Karahan, meclis üyesi adayları ve partiler ile birlikte Çayırova'da çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik ev bırakmamak için çalışan Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda güreş, karate ve basketbol oynayan çocukların antrenmanını izledi.

HAYALLERİNİZİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Kulüp yetkililerinden bilgi alan Çiftçi, Çayırova'da sporun her branşta gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi. Bu dönem gençliğe daha da önem vereceklerini, projelerin ekseninde gençliğin olacağını ifade eden Çiftçi," Hayallerinizi birlikte gerçekleştireceğiz. Çayırova'nın geleceği sizlersiniz. Her zaman yanınızda olacağım. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Sporla ilgili projelerimizi seçim beyannamemizde açıklayacağız. Yeni dönemde Çayırova'da gerek spor, gerek sanat ve gerekse de diğer alanlarda başarılı olan gençlerimizin çıkması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

FİKİRLERİNİZDEN İLHAM ALACAĞIZ

Çayırova'nın geleceğini şekillendirirken gençliğe büyük önem vereceklerini anlatan Çiftçi, "Sizler bu memleketin geleceğisiniz. Bu yüzden, Çayırova'da yaşayan gençlerle düzenli olarak bir araya geleceğiz. Sizin fikirlerinizden ilham alarak, tamamen sizlere yönelik projeleri hayata geçireceğiz. Çünkü gençlerimizin vakitlerini sokaklarda boş geçirmelerine gönlümüz razı gelemez. "şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:28 Kaynak: Bültenler

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