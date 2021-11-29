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Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı - Son Dakika

Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı

29.11.2021 14:20

Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı Hafta sonu şiddetli yağmurun etkili olduğu Antalya'da yaklaşık 3 bin dönüm alan zarar gördü Su altında kalan seralara çiftçi 2 gün sonra girebildi Domates seralarının içerisinde biriken sular ise yavaş...

Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı

Hafta sonu şiddetli yağmurun etkili olduğu Antalya'da yaklaşık 3 bin dönüm alan zarar gördü

Su altında kalan seralara çiftçi 2 gün sonra girebildi

Domates seralarının içerisinde biriken sular ise yavaş yavaş çekilmeye başladı

Aksu ve Serik'te hasar tespit komisyonu kuruldu

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da hafta sonu etkili olan sağanak yağmurdan etkilenen çiftçiler, 2 gün sonra seralarına gelmeye başladı. En çok domates ve çilek seraları zarar görürken, sular altında kalan çilekler adeta çamura büründü. Domates seralarının içerisinde ise yavaş yavaş sular çekilmeye başlandı. Öte yandan 3 bin dönüme yakın alanın etkilendiği tahmin edilen Aksu ve Serik İlçeleri'nde hasar tespit komisyonlarının kurulduğu öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyarmasının ardından şiddetli sağanak yağmurun etkili olduğu Antalya'da domates ve çilek seralarının kapladığı yağmur suları yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Yağmurun en çok etkilediği Aksu ilçesinde dün ve önceki gün sudan dolayı seralara giremeyen vatandaşlar, bugün erken saatlerde seralarına gelerek incelemelerde bulundu. Çizmeleri ile seralarına giren vatandaşlar, çamurdan dolayı adım atmakta zorlandı.

Çilekler çamura büründü

Çileklerin üzeri ise adeta çamurla kaplanarak görünmez hale geldi. Başka bir serada ise çilek serasının içerisinde bulunan arıkların su ile dolu olduğu görüldü. Bir vatandaş suyun tahliye etmek için su motoru ile tahliye çalışmasına başladı. Eline küreğini alan üretici suyun önünü açarak akmasını sağladı. Yaklaşık 1 ay sonra hasat edilmesi beklenen çileklerin etkili olan yağmurda sular altında kalması Ahmet Polat'ta derin üzüntü oluşturdu.

"Ben bu çilekleri göremiyordum"

Çilekleri adeta çamur ile kaplanan Mehmet Kalmaz,"Çok şiddetli bir yağmur yağdı. Suyun gideri olmadığı için tarlam su içerisinde kaldı. Çok zararım var. Şuan kaldıracağım mahsul şubat-mart ayına kadar gitti. Su belime kadar geliyordu. Ben bu çilekleri göremiyordum. Hasat zamanı gelmişti. 1-2 hafta içerisinde toplanacaktı. Kanalların giderinin daha fazla büyümesi gerekiyor. Dağlardan sular buraya geliyor. Kurumasını bekleyeceğim. İkinci bir masraf yapacağım. 10 dönüm zarar oldu" açıklamasına yer verdi.

"Ne yapacağımı ben de şaşırdım"

Domates serasının içerisinde su birikintisi ile yürümekte zorlanan İbrahim Erkan, "20 yıldır çiftçilik yapıyorum, her yıl sel mağduru oluyoruz. Ürünlerimizi yetiştiremiyoruz. Bizim tek derdimiz bu kanalların düzgün bir şekilde temizlenmesidir. Bunlar yapıldıktan sonra bizim bir sorunumuz kalmayacak. Maliyetler çok yüksek. Ne olacağı ne biteceği belli değil. Geçen yıllarda da böyle oldu. Alacağımız salkım domates, gerisi çöp. Artık üretmeyi bırakacağım. Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Bize destek verilmesi lazım. Kanallar yetersiz kalıyor. Dilekçeler verdik. Kendi imkanlarımız ile kanalları açıyoruz. 3 gündür seramıza gelemedik" dedi.

"300 bin TL zararım var"

Çilekleri su altında kalan Ahmet Polat ise şunları söyledi: "Yazın yapılması gereken kanal yapılmadı. Bu kanalların temizlenmesi lazım. Cumartesi günü şiddetli yağmur oldu. Serama gelemedim. Çilekleri Cumartesi toplayacaktım toplayamadım. 300 bin TL zararım var. Ben su tahliyesi yapıyorum. İlaçlama yapacağım."

Öte yandan şiddetli yağmurda Aksu'da 800-1000 dönüm, Serik İlçesi'nde ise bin 500 ile 2 bin dönüm arasında bir örtü altı alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Tarım İl Müdürlüğü ve tarım ilçe müdürlükleri tarafından hasar tespit komisyonlarının kurulduğu öğrenildi.

Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı
Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı

Hisarcık, Domates, Antalya, Turizm, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su baskınları sonrası çiftçi seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı - Son Dakika
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