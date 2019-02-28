Çiftçi süt ineklerini satıyor
1 saat önce
"Hayvan alıp satmak çok kolay. Paran varsa alırsın, yoksa satarsın.
"Hayvan alıp satmak çok kolay. Paran varsa alırsın, yoksa satarsın. Fakat asıl riskli olan hayvanı beslemek. Yem çok pahalı. Son zamanlarda pazara çok inek geliyor. Bu hep pahalılıktan. Adam besleyemediği için satıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:50
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