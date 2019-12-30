Çiftçi: "Tarım Kredi Kooperatifi faizleri çok yüksek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çiftçi: 'Tarım Kredi Kooperatifi faizleri çok yüksek' - Son Dakika Ekonomi

Çiftçi: "Tarım Kredi Kooperatifi faizleri çok yüksek"

6 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarımla uğraşan çiftçiler, ekipman almak için Tarım Kredi Kooperatifine gittiklerinde yüksek faizlerle karşılaştıklarını belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi.

Çiftçi:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarımla uğraşan çiftçiler, ekipman almak için Tarım Kredi Kooperatifine gittiklerinde yüksek faizlerle karşılaştıklarını belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi. Duruma tepki gösteren çiftçiler, "Tarım Kredi Kooperatifinin faizleri özel bankalardan kat kat yüksek. Ekipman alamıyoruz. Alsak Tarım Kredi Kooperatifine ödeyemiyoruz" dedi.


Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçimini tarımla sürdüren çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerinin uyguladığı yüksek faizlerden şikayetçi. Ekipman almak için Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurduklarında yüksek faizle karşılaştıklarını belirten çiftçiler, kurumun çiftçilere bir faydasının olmadığını söyledi.


Pancar, buğday ve soğan ektiğini belirten çiftçi Hasan Bey, "Bu sene şeker pancarı, buğday ve soğan ektik. Bu yıl kurak geçti zaten. Mahsul düşük oldu. Tarım Kredi Kooperatifinden faydalanmak istiyoruz. Ama ondan da faydalanamıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifinin faizleri özel bankalardan kat kat yüksek. Ekipman alamıyoruz. Alsak Tarım Kredi Kooperatifine ödeyemiyoruz" diye konuştu.


Polatlı çiftçilerinden Haşmet Gümüştekin ise "Her sene Polatlı'nın birçok bölgesinde pancar, soğan ve buğday ekimi yaparız. Az önce de pancar tarlasından çıktık geldik buraya. Pancarımızı ektik ama ekipmanımız yeterli olmadığı için zorlanıyoruz. Eğer ekipmanımız iyi olsaydı çoktan pancarımızı toplamış ve bu çamurda uğraşmıyor olurduk. Bankaların faizleri düşük, Tarım Kredi Kooperatifi'nin faizleri yüksek. Ekipman almak istiyoruz ama alamıyoruz. Buradan bakanlığıma sesleniyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi'nin faizlerini düşürsünler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Polatlı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti
Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
17:28 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:27 Petrol ve altın fiyatları yükseliyor - Son Dakika Ekonomi
17:25 Dev fabrika yeniden üretime geçiyor - Son Dakika Ekonomi
17:22 Altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi
17:19 TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Son Dakika Ekonomi
17:09 Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:34:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçi: "Tarım Kredi Kooperatifi faizleri çok yüksek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]